СМИ назвали имя нового президента Украины

СМИ стало известно о том, кто может стать следующим президентом Украины. По словам народного депутата Олега Царева, на смену Петра Порошенко придет полностью подконтрольный США лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Олег Царев поделился со СМИ своими предположениями по поводу того, кто может заменить Порошенко в кресле главы государства. Он рассказал, что американские власти недовольны правлением Порошенко и потому будут сажать в его кресло кандидата, которого смогут полностью контролировать. Царев считает, что таким кандидатом сможет стать Святослав Вакарчук.

Народный депутат отметил, что подобное произойдет в том случае, если Порошенко добровольно откажется баллотироваться на второй президентский срок и уступит место Вакарчуку, тогда против него не будут возбуждены уголовные дела и обеспечат ему полную неприкосновенность.

Царев отметил, что Порошенко, как в свое время и Виктор Янукович, многое обещает, однако ничего не выполняет, что не нравится США. Он уверен, что выборы в 2019 году покажут, сможет ли Вакарчук стать действующим президентом Украины при помощи США.