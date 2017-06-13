Кремль: Новые санкции США против России вопиющие и попирают все права

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по поводу новых санкций США против России и ее предпринимателей. По его словам, они вопиющие и попирают все права, о которых только можно вспомнить.

Средства массовой информации предают комментарий Кремля относительно новых ограничений, которые США ввели против России и ее бизнес-компаний. Накануне Дмитрий Песков встретился с журналистами, чтобы вживую обсудить этот вопрос. Ответ пресс-секретаря был краток и понятен. Он внятно выразился, что считает действия правительства Соединенных Штатов вопиющими и попирающими все права.

Несмотря на то, что из-за свежих антироссийских санкций в стране могут ухудшиться экономические условия, представитель Кремля подчеркнул, что правительство постарается смягчить эту ситуацию. Он пообещал, что оно окажет необходимую поддержку, однако, к сожалению, не упомянул, в каком виде она будет предоставлена. Песков поделился, что Москва не знала конкретно, каких решений ожидать от Вашингтона, поэтому полностью не была готова сразу ответить, какие шаги будет предпринимать для исправления негативной ситуации.