Великобритания перехватила секретное сообщение в Москву и доказали вину РФ в отравлении Скрипалей

Спецслужбы Великобритании получили некое секретное сообщение из Дамаска в Москву, якобы, доказывающее вину России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом пишет британское издание The Times.

По информации СМИ, ВВС Соединенного Королевства получили короткое послание, которое на русский переводится двумя словами: "Посылка доставлена". По информации источников ресурса, эти слова были получены 4 марта, незадолго до скандального отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом в городке Солсбери.

Журналисты также пишут, что именно эта часть разведданных была продемонстрирована единомышленниками Великобритании. Увидев тайную депешу, союзники тут же выслали российских дипломатов со своей территории. Предполагается, что отчет о выполненной доставке должен был получить высокопоставленный российский чиновник из Москвы.