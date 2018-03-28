В Генпрокуратуре назвали махинацию с животными отравленных Скрипалей "истерикой британской власти"

В Генпрокуратуре России назвали махинацию с домашними животными отравленных Скрипалей "истерикой британской власти". Как отметил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, в данной ситуации еще предстоит разобраться зоозащитникам.

Как сообщалось ранее, в оцепленном доме Скрипалей после их отравления от жажды скончались морские свинки, один из котов перенес сильнейший стресс, что его пришлось усыпить, а второй и вовсе сбежал. Погибших животных кремировали в военной лаборатории Порт-Дауне.

Куренной заявил о том, что с животными Скрипалей были произведены какие-то махинации, которые стали следствием "истерики британских властей". Он отметил, что зоозащитники явно заинтересуются произошедшим и просто так Великобритании это не сойдет с рук. Куренной заявил, что данная ситуация является просто возмутительной, ведь никто, кроме хозяев питомцев, не имел права принимать решение об их кремации, возможно, Лондон что-то скрывает.

Также в Генпрокуратуре сообщили о том, что Британия отказывается сотрудничать с Россией по делу отравленных Скрипалей и никакие материалы следствия им не предоставляет.

Напомним, ранее двоюродная сестра отравленного Скрипаля сообщила о том, что ее пострадавших родственников могут насильно удерживать в Лондоне и даже держать в заключении.