Пушков прогнозирует в Сирии новый "Карибский кризис"

Российский сенатор Алексей Пушков предполагает, что Сирия может стать местом нового "Карибского кризиса". Так он 9 апреля написал на своей странице в Twitter.

По словам главы комитета Совфеда по информационной политике, утверждает, что именно ситуация в Сирии грозит накалиться до очередного регионального противостояния между Российской Федерацией и США. Он заявил, что на сегодняшний день власти стран-оппонентов должны приложить все усилия для предотвращения такого развития событий. Алексей Пушков добавил, что САР - не единственный конфликтный регион.

Днем ранее профессор из США Стивен Коэн в эфире телеканала Fox News выступил с похожей позицией. По его словам, в настоящее время взаимоотношения между США и Россией находятся ближе всего к критической точке со времен Холодной войны в Карибах. Более того, Стивен Коэн считает, что между странами уже возникла очередная "холодная война". И она, по его мнению, может стать опаснее Карибского конфликта.