Председатель парламента Кемеровской области подал в отставку в пользу Тулеева‍

Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын подал в отставку в пользу Амана Тулеева‍. Он считает, что депутаты могут предоставить ему заслуженное право быть главой облсовета.

Стало известно о намечающихся кадровых перестановках, которые затронут нынешний состав отделение партии "Единая Россия" по Кемеровской области. Накануне ее председатель Синицын подал в отставку. Он сообщил, что считает это место предназначенным для другого кандидата, а конкретнее, для Амана Тулеева‍.

Синицын пояснил, что не сомневается: Тулеева поддержали в прошлом - поддержат и сейчас. В региональном парламенте собрана команда, которую в прошлом возглавлял именно он. Бывший губернатор Кузбасса в прошлом имел поддержку от 86 процентов регионального населения. Благодаря тому, что Алексей Синицын подал в отставку, депутаты обретают возможность отдать голос за назначение вместо него Тулеева.