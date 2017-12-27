Российское МИД составило перечень мер в ответ на новые санкции США

У внешнеполитического ведомства России разработан объёмный перечень мер, которые будут приняты в ответ на новые санкции, готовящиеся в США. Об этом 8 апреля рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова в рамках эфира канала "Россия 1".

Журналист Владимир Соловьев поинтересовался у дипломата, чем Российская Федерация сможет ответить на очередную порцию санкционных ограничений, которые готовят американцы. Мария Захарова утверждает: "будет ответ". МИД традиционно отреагирует на давление со стороны Запада и представит комплекс возможных мер. Сейчас список дополняют компетентные политики.

Дипломатический служащий добавила, что давление санкциями ведется уже давно - ещё до событий в Крыму и мифического кибервмешательства в выборы президента США. По мнению Марии Захаровой, все эти политические действия в корне своём никак не связаны с Крымом или Украиной. Они являются проявлением американской игры и её же стратегией. При этом Российская Федерация не следует по "антизападному курсу" даже под давлением различных провокаций. Правительство России выступает за конструктивный диалог и решение проблем путем сотрудничества.