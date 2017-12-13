Трамп: Путин, Россия и Иран поддерживают властей Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, а также страна Россия, президентом которой он является, и Иран поддерживают властей Сирии и ее предводителя Башара Асада. Свое мнение он выразил через сообщение в Twitter.

Дональд Трамп, который на данный момент является американским лидером, часто делает громкие заявления относительно политики на своей личной странице в социальной сети Twitter. В этот раз он решил высказать свое негодование относительно вопроса Сирии и обвинил нескольких лиц в том, что до сих пор на ее территории не удалось достичь мира. С критикой он обрушился на российского президента Владимира Путина, все правительство России, а также Ирана. По его словам, они поддерживают властей Сирии и именно из-за этого произошла химическая атака в Восточной Гуте.

Американский президент написал, что от нападения пострадали много беззащитных женщин и детей, которые никак не могли повлиять на ситуацию. Кроме того, Башар Асад не открывает район, чтобы пустить туда медиков для помощи мирным жителям. Между тем, до сих пор не было доказано, что обсуждаемая химическая атака действительно произошла.