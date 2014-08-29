МИД РФ: НАТО следует начать диалог по военной линии

Министерство иностранных дел России призывает НАТО обсудить ситуацию в Европе по военным каналам. Так 8 апреля рассказал Андрей Келин, глава Департамента МИД по общеевропейскому сотрудничеству.

По словам чиновника, политический диалог относительно европейской безопасности и напряжения в регионе крайне необходим. Однако Российская Федерация не сможет должным образом донести свою позицию до руководства НАТО, пока контакты военной линии остаются заблокированными.

Андрей Келин утверждает, что в настоящий момент дипломаты не могут организовать Совет Россия - НАТО из-за информационной изоляции последних. По его мнению, именно открытие военных каналов продемонстрирует готовность Альянса сотрудничать в ходе решения актуальных проблем и снижения угроз в регионе. Без указанных мер диалог между организациями "смысла не имеет". Пока же общение между сторонами происходит лишь в рамках телефонных бесед между руководителем Генштаба РФ и Верховным главнокомандующим НАТО. В разговорах также участвует председатель Военного комитета Альянса.

Андрей Келин добавил, что Россия наблюдает ощутимое наращивание вооруженных сил НАТО у российской границы. По его информации, войска скапливаются в Норвегии, где запланированы военные маневры, а затем тянутся вдоль пограничной линии до Черного моря.