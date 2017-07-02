Российское министерство обороны опровергает данные о применении химического оружия сирийскими военными в пределах города Дума. Так 8 апреля уведомил генерал-майор Юрий Евтушенко, возглавляющий Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам руководителя организации, ранее независимые неправительственные учреждения сообщали о том, что вооруженные силы САР использовали заряд с хлором на территории Восточной Гуты. Он отметил, что одним из источников стали "Белые каски", которые ранее публиковали "фейковые новости".

Юрий Евтушенко заявил, что отрицает такую информацию от лица Минобороны РФ. Он утверждает, что ведомство готово отправить в Думу российских экспертов по радиационной, химической и биологической защиты для проведения экспертизы, сразу после устранения боевиков внутри города. По его мнению, анализ образцов докажет ложность сообщений о химической атаке.

Военнослужащий отметил, что сегодня стартует операция по выводу из города бойцов радикальной организации "Джейш аль-Ислам". В связи с этим западные страны могут использовать дезинформацию о химоружии для срыва запланированных мероприятий. Юрий Евтушенко добавил: подобные действия замечались за Западом неоднократно. Он также сообщил, что продолжает действовать гуманитарный коридор из Думы в Эль-Вафидин, предназначенный для безопасной транспортировки местных жителей.