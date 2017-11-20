Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными яйцами в Москве

Глава РФ Владимир Путин вместе с премьером Дмитрием Медведевым и московским мэром Сергеем Собяниным 8 апреля посетили посвящённую Пасхе службу в столичном храме Христа Спасителя. На мероприятии лидер России и патриарх Кирилл в дань традициям обменялись яйцами.

В рамках праздника Владимир Путин преподнёс священнослужителю весьма ценный подарок - уникальное драгоценное яйцо "Воскресение Христово". Этот предмет изготовлен ювелирами города Златоуста Челябинской области, известного своими мастерами. Его выточили из нефрита, добытого в Таганайском месторождении на Урале. Само яйцо помещено на позолоченную подставку, инкрустированную полудрагоценными камнями.

Патриарх Кирилл также вручил Владимиру Путину традиционное праздничное яйцо, но гораздо более скромное. Стоит отметить, что на Пасху храм Христа Спасителя принял около 8 тысяч человек.