СМИ: Пучдемон хотел сбежать в Россию

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон мог сбежать в Россию. Однако, вместо этого он отправился в Германию, где его и задержали 25 марта.

По данным из СМИ, которые ссылаются на испанские новостные издания, 22 марта Пучдемон находился в Финляндии. Уже когда он был там, Верховный суд Испании оформил европейский ордер на его арест. Пучдемон намеревался выбрать из двух вариантов один, политик обозначил для себя две страны и решал, куда ему лучше попытаться сбежать.

Первым вариантом, как стало известно, в планах Пучдемона была Россия. Вторым – Германия, куда тот в итоге и отправился. 25 марта его задержали в Стокгольме. До задержания Пучдемон планировал добраться до Бельгии через Данию и Германию. Уже известно, что 5 апреля Карлеса Пучдемона освободили под залог.

Сейчас решается вопрос о его возможной экстрадиции в Испанию. Германский суд заявил, что обвинения от испанской стороны не являются поводом для высылки и передачи Пучдемона. Испания обвиняет политика в мятеже.