МИД Украины обещает «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев окажет «давление» на Россию в аспекте с размещением миротворцев в Донбассе. Своим мнением по этому поводу он поделился в эфире украинского телеканала «Интер».

Как считает Климкин, основным аспектом в вопросе ввода миротворцев в Донбасс является принятии Совбезом ООН необходимой резолюции. Но, отмечает глава украинского МИД, Россия может не выполнить условия данного документа. Если это случится, то «меры давления» от Украины и ее стран-партнеров будет «гарантией» того, что Россия начнет выполнять все обязательства.

Как указал Климкин, сейчас позицию Украины уже разделили и приняли представители Германии, Франции и США. После того, как контакты высокого уровня будут достигнуты, давление будет оказываться на Россию. Это будет делаться для того, чтобы разместить миротворцев в Донбассе.

Власти Украины намерены разместить миротворцев на всей площади Донбасса, до границы с Россией. Путин же заявил, что поддержит размещение миротворцев, но они должны размещаться лишь вдоль линии соприкосновения.