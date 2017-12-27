Собянин намерен решить проблему сокращенных каникул в школах столицы

Московский мэр Сергей Собянин в рамках эфира ТВЦ сообщил, что график каникул школьников столицы может быть пересмотрен. Тем самым, он дал ответ на обращение москвички, встревоженной новым графиком каникул в «модульных» школах на 2018/2019 учебный год. Ее не устроили даты начала отдыха детей и грядущее сокращение сроков каникул. Об этом информирует портал msk.NEWSru.com.

По словам Сергея Собянина, он понимает, что столичный Депобразования хотел сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями. Но вышло не совсем так, как хотелось, поэтому мэр выразил готовность вместе с руководством Депобразования найти решение проблемы.

Ранее лидер Депобразования Москвы Исаак Калина подписался под распоряжением, которое представляет собой рекомендацию директорам по вводу в местных школах нового расписания каникул уже в 2018/2019 учебном году. Изменения в основном касаются расписания школ с модульным типом обучения (учебный год разбит на триместры, на каникулы уходят два раза). Отмечается, что октябрьские и ноябрьские каникулы в связи с этим будут сокращены в общей сложности на четыре дня, и детям останется отдыхать всего десять суток.