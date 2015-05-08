Путин снял с должности 11 генералов МВД, МЧС, СКР и ФСИН

На официальном сайте правовой информации появился указ, подписанный президентом России. Своим указом Путин снял с должностей 11 генералов, которые работали в МЧС, СКР, МВД и ФСИН.

По данным из указа, который подписал Путин, с должностей сняты 11 человек. Кадровые перемены коснулись рядов служащих ведомств юстиции, внутренней службы, полиции.

Однако, о причинах таких перестановок, в указе не рассказывается. С должности были сняты генерал-майоры, генерал-лейтенанты, генерал-полковники. В указе также ведется речь о новых назначениях. На новые должности Путин назначил 15 человек. В региональных и всероссийских МВД появятся новые начальники, главы управления и замначальника.

С деталями новых кадровых назначений и с фамилиями тех, кого Путин снял с должности, можно ознакомиться на сайте, где официально размещается вся правовая информация, касающаяся россиян.