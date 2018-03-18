Племянница отравленного Скрипаля опровергла версию британской полиции с гречкой

Племянница отравленного агента ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опровергла версию британской полиции о том, что газ "Новичок" был провезен в Великобританию с гречкой. В интервью она рассказала, что кашу Юлии Скрипаль передала подруга, так как та не успевала ее купить.

Журналисты одного из отечественных изданий смогли взять интервью у племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль. Родственница отравленных Сергея и Юлии Скрипаль недоумевает с последних версий британских следователей, одна из которых состоит в том, что химическое вещество было провезено в Англию вместе с гречкой.

Рассуждая логически, Виктория Скрипаль рассказала, что никто не смог бы провезти газ в ненадежном пакете гречки, так как она могла бы порваться в любой момент и распылиться в ненужном месте. Кроме того, гречку передала лучшая подруга Юлии, и у нее нет мотивов убивать ее отца. Тогда, если следовать логике британских следователей, отравление спланировали в магазине, где продавали гречку. Последнюю мысль Виктория Скрипаль выразила уже в шутку, однако сама ситуация ей вовсе не кажется смешной.