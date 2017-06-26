Песков не хотел бы блокировки Telegram‍

Отечественные СМИ передают слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который поделился, что на самом деле бы не хотел, чтобы Telegram‍ был заблокирован в России. В связи с этим он выразил сожаление о ситуации, которая сейчас происходит.

Российские СМИ передают комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова на тему возможной блокировки Telegram‍. Политик поделился личным мнением по поводу мессенджера и выразил сожаление из-за сложившейся ситуации вокруг него. По словам Пескова, он не хотел бы, чтобы блокировка все же произошла, однако вмешиваться в это на правительственном уровне никто, конечно же, не будет: "Закон есть закон".

Дмитрий Песков отметил удобство Telegram‍ в использовании. Также он поделился, что уже достаточно долгое время использует его для работы и общения с прессой. Тем не менее, если требование Роскомнадзора о блокировке все же вступит в силу, он будет искать другой мессенджер, альтернативный этому.