6 апреля президент России Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал Дмитрий Песков, представляющий новости Кремля в качестве пресс-секретаря президента России.

По словам Пескова, Путин совсем недавно завершил говорить с Макроном. Они общались в телефонном режиме. Однако, о чем шла речь и какие темы были подняты – пока не сообщается.

Как отметил Песков, сейчас нужно время, для составления сообщения, в котором и будет рассказана тема разговора с президентом Франции. Пресс-секретарь президента России пообещал дать ответы на вопросы о разговоре Путина с Макроном, но для этого он попросил немного подождать. Как скоро станет известно, о чем же говорили главы России и Франции, пока не уточняется.