Полномочный представитель президента России Михаил Бабич ответил на заявление разведчиков Великобритании, которые заявили, что вещество, которым отравили агента ГРУ Сергея Скрипаля, произвели в Шиханах. По его словам, в городской лаборатории химоружия не было никогда.

Стали известны новые подробности о работе разведчиков Великобритании, которые накануне заявили, что отравляющий газ "Новичок", который был использован при нападении на агента ГРУ Сергея Скрипаля, был произведен в научной лаборатории военной базы в небольшом городе Шиханы. На это ответил полномочный представитель президента России Михаил Бабич, полностью поровергнув эту теорию. По его словам, на этом объекте химоружия не было никогда.

Бабич пояснил, что по всей Российской Федерации существовали военные базы, на которых хранилось химическое оружие, однако в их число не входил объект Шиханы. В Саратовской области есть другая база, "Горный", где оно было. Тем не менее, более 20 лет назад оно было уничтожено под наблюдением международных организаций.

Стоит отметить, что эту информацию также подтвердил один из депутатов Саратовской области Николай Панков.