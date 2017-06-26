Госдума введет закон о наказании за ложные данные в Telegram‍

Госдума собирается ввести закон о наказании за ложные данные в Telegram‍. Прежде всего он коснется блогеров и каналов в мессенджере. Политики считают, что все должны нести ответственность за дестабилизацию ситуации в обществе.

В Госдуме запланировано специальное заседание, в ходе которого будет проводится обсуждение на тему введения наказания за предоставление ложных данные в популярном мессенджере Telegram‍. Его проведут 9 апреля представители комитета Государственной Думы по информационной политике. На нем также будут присутствовать сотрудники экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежной парламенте, дабы деланные после обсуждения выводы были более объективными.

Тем не менее, даже блогеры понимают, что информация, распространяемая ими и другими источниками в Telegram‍ имеет большое влияние над обществом. Такая ситуация сложилась не так уж давно, когда мессенджер набрал достаточно высокую популярность, говорит один из представителей их совета, Илья Зотов. По его мнению, некоторые его пользователи путают возможность высказывать свое мнение с тем, чтобы доносить ложные данные и нести панику в общество.