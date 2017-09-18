Постпред США при ООН исключила возможность дружбы с Россией

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия никогда не станет для США другом. Однако, Вашингтон готов вести с Москвой отношения в русле сотрудничества, если сочтет это выгодным решением.

В США постоянно ведутся споры о том, является ли Россия для страны другом. По мнению Никии Хейли, такое обсуждение само по себе является некорректным, так как Москва и Вашингтон никогда не будут «дружить».

Однако, отметила постпред США при ООН, Белый дом не перечеркивает все возможности для сотрудничества с Кремлем. В Вашингтоне будут сотрудничать с Москвой, но только при одном условии. Сотрудничество возможно лишь тогда, когда в нем будет выгода для США, заявила Хейли.

В завершении своего выступления Хейли резюмировала о том, что в США «наносят удар» по России тогда, когда Вашингтону это нужно. Политик заявила, что именно так все и должно быть.