Британское МИД передало Юлии Скрипаль предожение консульской помощи от РФ

5 апреля представители МИД Великобритании объявили, что ведомство передало Юлии Скрипаль предложение помощи от российского посольства. О событии пишет агентство Reuters.

Сотрудник Министерства иностранных дел сообщил, что британские дипломаты рассказали пострадавшей россиянке о намерении посольства России оказать ей консульскую помощь. Юлия Скрипаль получила эту информацию и теперь имеет возможность поразмышлять над ней. В настоящий момент согласия от неё не поступало.

Британское ведомство отметило, что с радостью воспринимают известия об улучшении состояния отравленной в марте Юлии Скрипаль. Дипломатический служащий положительно отметил усилие медиков из Солсбери.

В четверг Юлия Скрипаль также передала через Скотленд-Ярд обращение к мировой общественности. Она рассказала, что пришла в себя около недели назад и с тех пор с благодарностью читает послания сострадательных людей. С каждым днем ей становится лучше.