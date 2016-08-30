Единого кандидата от зеленых выберут в столице в преддверие выборов Мэра Москвы

Накануне выборов Мэра Москвы столица собирается избрать своего единого зеленого кандидата. О предстоящих праймериз рассказал «Интерфаксу» Александр Закондырин, лидер «Альянса Зеленых». Мероприятие также призвано служить другой цели – привлечь общественное внимание к нерешенным вопросам экологии московского региона.

Проголосовать за кандидата можно по старинке, придя на участок, или обратиться к специально созданному сайту. Участники праймериз заведут личные профили на площадке и посвятят москвичей в детали своих предвыборных программ. Главными положениями, вероятно, станут стратегия по озеленению городского пространства, предложения по грамотному обращению с отходами, ресурсосбережение и мониторинг атмосферного воздуха и водных ресурсов столицы.

Лидер «Альянс Зеленых», господин Закондырин, отметил, что обсуждение экологических проблем и «взаимодействие с муниципальными депутатами помогут добиться решения накопившихся вопросов и привлекут дополнительное внимание к теме сохранения московской природы». Итоги зеленых праймериз будут оглашены на Экологическом форуме в Москве в конце мая.