Юлия Скрипаль передала через Скотленд-Ярд своё первое заявление

4 марта Юлию Скрипаль вместе с отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравили в британском городе Солсбери. 5 апреля она при помощи Скотлент-Ярда передала общественности своё первое заявление относительно инцидента.

По словам 33-летней Юлии Скрипаль, она очнулась после действия нервно-паралитического вещества более недели назад. Сейчас она восстанавливает былые силы с каждым днем, благодаря уходу и поддержке людей. Она благодарит всех неравнодушных за присланные сообщения и проявленное сострадание.

Кроме того, Юлия Скрипаль выражает отдельную благодарность жителям городка Солсбери. Именно они сильнее всего помогли пострадавшим родственникам, пока они находились в бессознательном состоянии. В первую очередь - это сотрудники городской больницы, которые проявили высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах. Россиянка отметила, что инцидент очень сбивает с толку, и призвала общество не тревожить её и отца на время лечения.

Ранее английская Национальная служба здравоохранения объявила, что состояние Сергея Скрипаля остаётся критическим. В то же время Юлия стабильно идет на поправку. Напоминаем, что правительство Великобритании при поддержке некоторых стран обвиняет в отравлении Скрипалей Россию.