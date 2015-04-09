Путин отклонил предложение Жириновского об оценке властей по улыбкам граждан
Глава России Владимир Путин отклонил предложение политика Владимира Жириновского об удаленной оценке работы региональных властей по улыбкам местных жителей. Обмен мыслями произошел 5 апреля во время заседания Государственного совета.
Руководитель партии "ЛДПР" предложил президенту регулярно фиксировать лица прохожих на улицах и по их выражению определять качество работы губернатора. Согласно инициативе, в определенную дату фиксировать на камеру 85 субъектов и анализировать их. Если россияне в кадре во время похода на работу улыбаются - значит администрация работает успешно. В противном случае - выражения лиц будут мрачными и раздраженными.
По мнению Владимира Жириновского, в настоящее время видеокамеры помогают исключительно правоохранителям - ловить преступников. Хотя могли бы послужить заменой сухих цифр и "фальшивых отчетов".
В ответ на такие высказывания Владимир Путин отметил, что предложенная система не сможет отразить реальную экономическую картину внутри региона. Более того, после введения соответствующих критериев оценивания, камеры будут показывать демонстративные улыбки.