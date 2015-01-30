В МИД не в курсе визита Ким Чен Ына в Россию

В российском Министерстве иностранных дел не знают о приглашении главы КНДР Ким Чен Ына посетить Москву. Так 5 апреля объявил Олег Бурмистров, посол ведомства по особым поручениям.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались комментарием дипломата по поводу раннего заявления из США. Руководитель американской национальной разведки Дэниел Коутс рассказал о данных Вашингтона, согласно которым лидер Северной Кореи приглашен на встречу в столицу Российской Федерации. Разведчик также заявил, что спецслужбы США планируют получить подробности программы этого визита Ким Чен Ына.

Услышав такой вопрос от СМИ, Олег Бурмистров сообщил о своей неосведомленности в этой ситуации. По словам посла, он услышал такую информацию в первый раз.