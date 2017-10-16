Курц ответил, почему Австрия не выслала российских дипломатов‍

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц ответил, почему Вена не выслала российских дипломатов‍ и тем самым не показала свое согласие с решением Великобритании.

СМИ передают слова федерального канцлера Австрии, который, выступая перед камерами национальных телеканалов, объяснил, почему в государственном здании МИД, расположенном в Вене, остались российские дипломаты, и никто из них не был выслан. По словам Себастьяна Курца, у Австрии всегда были хорошие отношения с Россией, и она не хочет портить их из-за инцидента. Он отметил, что это его совместное решение с главой Министерства внутренних дел.

Между тем, Курц ответил, что этим жестом не оправдывает Россию и не исключает, что ее правительство причастно к отравлению разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Он затронул прежние события, когда Австрия выступила за то, чтобы отозвать из Москвы посла Евросоюза.