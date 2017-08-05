Рособрнадзор будет выдавать школьные медали по итогам ЕГЭ

Начиная с учебного года 2018-2019 выпускники школ смогут получать медали, согласно результатам ЕГЭ. Так 5 апреля в Новосибирске заявил Игорь Круглинский, глава управления Рособрнадзора по оценке качества общего образования.

Чиновник побывал в новосибирской школе "Надежда Сибири" в рамках открытия акции "100 баллов для победы". На круглом столе руководитель областного Минобразования Сергей Федорчук рассказал о важности учета набранных в едином экзамене баллах при вручении золотых медалей. В свою очередь Игорь Круглинский рассказала, что такие поправки уже подготовлены Рособрнадзором и должны начать действовать в ближайшем будущем.

Есть вероятность, что уже через год выпускникам придется достигать определенной границы ЕГЭ, чтобы заслужить награду за особые учебные достижения. По словам Игоря Круглинского, некоторые регионы уже практикуют выдачу медалей по собственным критериям, включая результаты ЕГЭ. Но эти награды не являются федеральными, а потому не влияют на получение льгот при поступлении.

Напоминаем, что "100 баллов для победы" является государственной акцией и посвящена подготовке учеников к успехам на ЕГЭ. Мероприятие проводится уже четыре года в более 50 регионах РФ.