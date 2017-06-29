Медведев согласился с предложением расширить программу реновации на регионы

Российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву понравилось предложение "Справедливой России" о расширении программы реновации на все регионы РФ. Такая идея прозвучала 4 апреля во время встречи чиновника с членами фракции.

О позиции главы правительства России рассказал глава "СР" Сергей Миронов. По его словам, Дмитрий Медведев пришел к выводу, что несправедливо оставлять качественное обновление жилья исключительной привилегией столицы. Сергей Миронов отметил, что вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова во время беседы с премьер-министром обратила внимание на жилищную проблему населенных пунктов в северной части России. Дмитрий Медведев пообещал уделить внимание этой теме во время составления отчетов для парламента.

Руководитель также добавил, что депутат фракции Галина Хованская, которая возглавляет комитета по жилищной политике и ЖКХ, упомянула недостаток финансовой системы. Она недовольна незащищенность бюджетных средств на капитальный ремонт многоэтажек, которые хранятся на спецсчетах. По её информации, они не застрахованы, в отличии от частных вкладов. Здесь Дмитрий Медведев также поддержал эсеров и согласился с необходимостью менять ситуацию.