В Твери скопления снега и льда на крышах ищет квадрокоптер МЧС

В Твери опасные скопления снега и наледи на городских крышах начали искать при помощи квадрокоптера, полученного у МЧС. Об этом 4 апреля доложили на совещании администрации Центрального района.

Власти города совместно с управляющими компаниями продолжают бороться со льдом и сугробами, которые могут рухнуть с крыш на прохожих. Работы ведутся даже в условиях потепления. Чтобы проконтролировать процесс с воздуха и выявить невидимую с земли наледь, в воздух подняли беспилотный дрон, которые на время попросили у регионального МЧС. В результате воздушной разведки наледь удалось обнаружить на трех домах по набережной Степана Разина: №8, 9 и 10. После этого администрация поручила коммунальщикам оперативно устранить угрозы.

Глава Центрального района Максим Чубуков заявил, что несмотря на усилия УК, использование автовышек и задействование альпинистов - принятых мер недостаточно для обеспечения полной безопасности горожан. Лишь недавно произошли недопустимые случаи падения осколков с кровли.

В ответ на это руководство управляющих предприятий пожаловались на ряд факторов, которые мешают им выполнять обязанности. Особо они отметили автомобили, которые водители оставляют слишком близко к зданиям. Из-за этого специалисты не могут подъехать "сосульке" и сбить её, не повредив транспортное средство. Власти, в свою очередь, посоветовали УК повсеместно применять заградительные ленты и оставлять объяснения. А нарушающих ПДД водителей нужно привлекать к ответственности через ГИБДД.