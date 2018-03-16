МИД Британии удалил пост о том, что отравивший Скрипаля яд производили в России

МИД Великобритании удалил со своей страницы в соцсети пост, где рассказывалось о том, что вещество "Новичок" сделанное на территории России, стало причиной отравления Скрипаля и его дочери. В сообщение также было указано, что это подтвердила Лаборатория оборонной науки и техники в Портон-Дауне.

О том, что размещенный 22 марта МИД Великобритании пост, который якобы доказывает причастность России к отравлению Скрипаля, был удален, сообщили российские ведомства. Они оказались искренне изумлены произошедшим и поинтересовались, почему же Британия решилась на такой шаг. В британском ведомстве решили объяснить причину такого своего поступка. Так, они отметили, что пост был удален в связи с тем, что он не передавал точно слова британского посла в РФ Лори Бристоу, ведь именно его слова и цитировались в сообщении.

Напомним, во вторник, 3 апреля, экспертам лаборатории в Портон-Даун удалось точно установить, что отравившее Скрипаля вещество является "Новичком", однако они не выяснили, где именно оно было произведено. После этого британское правительство подтвердило, что они сами установили причастность России к производству паралитического средства на основе "разведанных данных".