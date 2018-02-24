На пикеты в поддержку Леонида Слуцкого выйдут активисты молодежных организаций Санкт-Петербурга

После пикетов в поддержку Леонида Слуцкого около Государственной думы в Москве патриотическая молодежь собирается продолжить такие акции в Санкт-Петербурге.

Ряд представителей «либерального» сообщества пытались провести пикеты против Слуцкого на Невском проспекте. Активисты молодежных организаций Санкт-Петербурга готовят им зеркальный ответ.

– Мы хотим, чтобы либеральная публика увидела, что адекватная молодежь не верит провокационным заявлениям о выдуманных сексуальных домогательствах и готова выступить в защиту Слуцкого. Уверен, к нам присоединятся сотни людей, – говорит Владимир Тюрин, представитель общественного фонда развития государственной политики, который выступил организатором массовых пикетов в поддержку Леонида Слуцкого.

Обвинения в адрес Леонида Слуцкого появились в конце февраля. Три журналистки «вспомнили» о сексуальных домогательствах депутата. Комиссия по этике Госдумы в ходе рассмотрения этой истории не нашла нарушений в действиях и поведении депутата. Кроме того, члены комиссии отметили спланированный характер обвинений в адрес председателя комитета Госдумы по международным делам.

– Нападки либеральных СМИ на председателя комитета по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого мы считаем откровенной травлей, которая развёрнута с единственной целью – дискредитировать одну из ключевых фигур российской внешней политики, – подчеркивает Владимир Тюрин.

Политолог Максим Жаров убежден, что атака на депутата носит ярко выраженный характер политтехнологии: «Нет никаких доказательств приставаний Слуцкого к журналисткам, кроме их воспоминаний об общении с ним годичной и более давности. И все эти бойкоты журналистами Госдумы, митинги странных персонажей типа Алены Поповой - это тоже типичные политтехнологии. Причем, самого «черного» вида».

Напомним, что одиночные пикеты в поддержку Слуцкого в Москве собрали около сотни представителей молодежных организаций. Организаторы акции заявляют о готовности провести серию подобных пикетов во всех крупных городах России.