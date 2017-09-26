На Украине капитана судна "Норд" увезли и прячут в непонятном месте

На Украине Владимира Горбенко, капитана судна "Норд", увезли и прячут в непонятном месте. Пограничники так и не пустили к команде судна адвоката, а также не сообщили ему, в каком направлении повезли капитана.

Российский юрист, который был отправлен на Украину для защиты экипажа судна "Норд" сообщил свежие факты о происходящем. Так, он рассказал, что капитана судна вывезли в неизвестном направлении и прячут. По его словам, сегодня, 4 апреля, рано утром его взяли силой, посадили в иномарку серого цвета марки Skoda. Адвокат уверен, что этот автомобиль принадлежит сотрудникам украинской пограничной службы. Тем не менее, он считает, что они нарушают служебные полномочия и просто совершили похищение российского гражданина.

Адвокат компании-судовладельца вначале предположил, что капитана судна "Норд" увезли на заседание суда, которое было запланировано на сегодняшний день в городе Мариуполе. Тем не менее, при проверке этого факта оказалось, что это не так. Горбенко не появлялся в учреждении. Исходя из этого защита делает вывод, что россиянина специально прячут в непонятном пока месте.