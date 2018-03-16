Главу МИД Великобритании поймали на лжи о России по делу Скрипаля

Главу МИД Великобритании Бориса Джонсона поймали на лжи о России по делу двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля. Как передает телеканал Sky News, он просто соврал, чтобы оправдать действия правительства во внешней политике.

Стали известны интересные факты о министре иностранных дел Великобритании Борисе Джонсоне, одном их самых ярых политических деятелей, которые выступали за высылку из страны российских дипломатов. СМИ поймали его на лжи, когда он ранее высказывался об участии России в деле отравления Скрипаля. Так, до этого он ссылался на высказывания сотрудников химлаборатории Портон Даун, будто они утверждали, что не сомневаются в причастности России. Тем не менее, накануне ее руководитель официально заявил, что не имеет никаких доказательств, что отравляющее вещество, которым был отравлен разведчик, российского производства.

После этого сразу несколько политиков обвинили главу МИД Великобритании во лжи. СМИ также попровили объяснить происходящее у его представителя, на что в Министерстве сказали, что Джонсон просто "оговорился".