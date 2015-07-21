Под Новый год ФСБ предотвратила теракт в РФ благодаря сигналу из Турции

В период новогодних праздников ФСБ предотвратила теракт в России, благодаря полученному из Турции сигналу. Об этом 4 апреля заявил глава ведомства Александр Бортников во время доклада на Московской конференции по международной безопасности.

В своём выступлении руководитель спецслужбы напомнил, что в минувшем году свою помощь по борьбе с терроризмом в Российской Федерации оказали США. Неблагоприятные отношения между государствами не помешали американцам сообщить российским коллегам добытую информацию о теракте, который злоумышленники собирались устроить в Санкт-Петербурге. Аналогичным образом поступили "турецкие партнеры". Они уведомили ФСБ о новой атаке террористов, благодаря чему специалистам удалось уберечь от гибели, вероятно, сотни россиян.

По словам Александра Бортникова, в целом с 2014 года по всему миру в результате терактов пострадали порядка 152 тысяч человек. Он отметил, что на тот момент ИГ* достигла исторического максимума своей мощи. Лишь в 2017-м число жертв превысило 33 тысячи человек. Глава ФСБ утверждает, что за минувший год на территории РФ бойцам удалось не допустить двадцати пяти терактов против четырех реализованных.