Эрдоган "увел" у Путина девушку ради красивого фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной фотосъемки "увел" у российского лидера Владимира Путина девушку из делегации ради красивого фото. Это произошло во время пребывания Путина с официальным визитом в Анкаре.

Так, после переговоров в Анкаре, лидеры двух стран Эрдоган и Путин решили сделать фото на память. Для этого они выстроились в таком порядке: делегация Турции, Эрдоган, Путин и российская делегация. Оглядевшись, все ли в порядке, турецкий президент с изумлением отметил, что на его стороне собрались одни мужчины, а следом за российским главой выстроились сразу несколько девушек. Тогда Эрдоган попросил одну из них перейти на его сторону, чтобы снимок смотрелся гораздо красивее.

Таким образом, российский представитель оказался среди турецкой делегации и, оценив рокировку, Эрдоган наконец-то согласился сделать фото.

Напомним, в настоящий момент Путин пребывает в Турции с двухдневным официальным визитом. Он провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых обсудил ситуацию вокруг дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также договорились ускорить поставку в Турцию из России ЗРК С-400.