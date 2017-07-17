Россия собирается ограничить проход украинских судов через Керченский пролив‍ и сделать их технический досмотр более строгим. Такие меры предлагает ввести Михаил Ненашев, который занимает должность капитана первого ранга председатель Общероссийского движения поддержки флота.

Россия готовит ответные меры против Украины, которая не собирается отпускать экипаж судна "Норд", рыбачивший в международных водах и захваченный украинскими пограничниками. Один из вариантов был предоставлен Михаилом Ненашевым. Капитан утверждает, что логичным ответом будет ограничение прохода украинских судов через Керченский пролив‍. По его мнению, это можно сделать с помощью введения более строгих правил технического досмотра. Ненашев считает, что это сработает, так как украинская сторона часто использует устаревшие суда, на которых много проблем с безопасностью. Таким образом, проход будет фактически закрыт.

Ненашев заявил, что поступок украинской стороны, которая захватило российское рыболовецкое судно, подобно действиям сомалийских пиратов. Он заявил, что в будущем на подобные меры будут реагировать, защищаясь с помощью боевых кораблей ВМФ России.