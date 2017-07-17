Против "серых": операторы проверяют владельцев незарегистрированных SIM-карт

Мобильные операторы готовятся к поправкам в законе "О связи" и начали проверять пользователей незарегистрированных SIM-карт. Об этом рассказали представители сетевых компаний.

Новые положения федерального закона начинают действовать уже с 1 июня текущего года. С начала лета правительство обязывает операторов отключать абонентов, так называемых, серых номеров. Меры коснутся как новых абонентов, так и тарифов, подключенных ранее.

Пресс-секретарь компании "ВымпелКом" Анна Айбашева утверждает, что руководство бренда "Билайн" распорядилось заранее проверить базу клиентов. Сотрудники обзванивают серые номера и предлагают абонентам лично посетить офис для указания подлинных персональных данных, согласно паспорту. По словам Анны Айбашевой, "ВымпелКом" намерен подтверждать полученную информацию через государственные системы.

Алексей Меркутов из пресс-службы оператора "МТС" рассказала, что их бренд также подгоняет свою деятельность под рамки закона. Он заявил, что придется потратить некоторую сумму на доработку действующего биллинга. Однако новую базу данных создавать не придется.

Юлия Дорохина из "МегаФона" добавила, что поставщики мобильной связи начали исправлять проблемы с посредниками. В частности, ведется работа с незаконной продажей SIM-карт. Для этого операторы подписывают агентские соглашения с продавцами, выписывает штрафы за распространение пакетов без договора с пользователями. Такие номера вскоре лишаются поддержки.