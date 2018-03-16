В химической лаборатории Великобритании Портон-Даун не смогли доказать причастность России к отравлению двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля. Установить, что яд, который находился в его крови, а также в крови его дочери, произведен в РФ, не удалось.

Стали известны новые подробности в деле об отравлении Сергея Скрипаля, который находился в Великобритании под государственной защитой как двойной шпион. Их передал глава химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед. Эта лаборатория находится в графстве Уилтшир и позиционируется как объект Минобороны. Ее директор признался, что научные сотрудники не не смогли доказать причастность России к отравлению Скрипаля. Они исследовали яд, который находился в крови отравленных, и не смогли установить, что его производитель российский.

Стоит напомнить, что ранее лабораторию Портон-Даун обвинил в том, что по вине ее сотрудников могла произойти утечка отравляющих веществ. Между тем, такие обвинения были категорически отвергнуты тем же Эйткенхедом.

Примечательно, что ранее Англия уже обвинила Россию в преступлении, однако так и не сумела указать на прямые доказательства и лишь выдвигала теории, как российское правительство могло провернуть манипуляцию. Между тем, она поспешила предпринять меры, которыми показала свое неодобрение произошедшим, и на фоне настоящих событий это кажется непонятным.