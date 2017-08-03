Путин и Эрдоган запустили первый энергоблок АЭС "Аккую"

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган запустили первый энергоблок АЭС "Аккую" в Мерсине. Российский глава находится в Анкаре с рабочим визитом и отправится домой лишь завтра, 4 апреля.

В Анкаре продолжается церемония закладки фундамента первого энергоблока АЭС "Аккую". Накануне российский и турецкий лидер запустили первый энергоблок. Таким образом они поприветствовали сооружение станции, а также дали старт развитию промышленности Турции в разных сферах. Эти мысли хорошо отметил в своей речи Владимир Путин. Он отметил, что значимость проекта, который разворачивается в Анкаре сложно переоценить. АЭС "Аккую", считает он, поддержит статус Турции как страны, в которой на высоком уровне развиты современные технологии.

Ранее СМИ сообщали, что российский лидер Владимир Путин прилетел в Турцию с рабочим визитом. Он уже пообщался с Тайипом Эрдоганом и обсудил некоторые политические моменты, которые следовало выяснить. Частью его планов также был запуск первого энергоблока на "Аккую". Президент полетит обратно в Москву лишь завтра.