СМИ: незадолго до отравления дочь Скрипаля получила доступ к тайному банковскому счету

Британские СМИ сообщают о том, что за несколько дней до скандального отравления, дочь Скрипаля получила доступ к тайному счету в банке. На нем лежали порядка 185 000 долларов, которые были получены от продажи дома, принадлежащего ее умершему «при невыясненных обстоятельствах» брату.

Как стало известно, в деле об отравлении Скрипаля и его дочери появились новые данные. СМИ из Великобритании сообщают, что Юлия Скрипаль, за несколько дней до того, как ее отравили, получила доступ к счету в одном из банков.

На тайном, неизвестном ранее счету, по данным от журналистов, лежало порядка 185 000 долларов. Эти деньги на счет Скрипаль положила супруга ее брата, который в минувшем году умер в Петербурге. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются невыясненными. Жена погибшего мужчины продала его дом и половину вырученных средств отправила на счет Юлии Скрипаль.

Договор о том, что Юлия Скрипаль станет распоряжаться данным счетом, был оформлен в конце февраля. Этот факт вызывал бурное обсуждение, так как некоторые источники полагают, что отравление могло быть направлено не на экс-полковника ГРУ, а на его дочь.