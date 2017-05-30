ФСБ пресекла передачу секретных карт Генштаба иностранцам

ФСБ России сообщает о пресечении попытки передачи секретных военных карт иностранцам. В ходе обысков в Екатеринбурге, Омске и в Крыму задержали 3 россиян и 1 гражданина Украины, кому они собирались передать тайные карты Генштаба – не сообщается.

Как стало известно, сотрудники ФСБ смогли разоблачить и пресечь попутку передать иностранным лицам карты с военными и тайными материалами. Сообщается, что обыски проводились сразу в трех городах.

Проверками были подвержены квартиры лиц из Омска, Симферополя и Екатеринбурга. В их домах были найдены доказательства того, что они хотели передать тайные данные в руки иностранцев.

Известно, что ФСБ задержала 4 человек – 3 россиян и 1 украинца. О том, кем работали задержанные и по приказу каких служб они планировали передать тайные данные, не сообщается. В Службе также не стали отмечать, в какую страну могли быть переданы карты. Детали и подробности уточняются. О происшествии сообщили представители свердловского управления ФСБ.