СК России инициировал проверку и открыл уголовное дело в связи с преступными действиями главы МВД Украины Арсена Авакова. Ему вменяют обвинение в том, что он отдал приказ не пускать российских граждан на избирательные участки в нескольких украинских городах.

Как известно, во время выборов в России российские граждане не смогли проголосовать за своего кандидата из-за того, что на Украине их запретили пускать на избирательные участки. Российские следователи считают, что такой приказ отдал глава МВД Украины Арсен Аваков. В связи с этим в России было возбуждено уголовное дело в отношении Авакова, который своими преступными действиями совершил грубое нарушение прав российских граждан, гарантированных им Конституцией.

В СК РФ отмечают, что согласно с законом Российской Федерации, в отношении граждан из других стран может быть возбуждено уголовное дело, если они нарушают права граждан России.