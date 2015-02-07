США: Путин не представляет для Запада опасности

В США заявили, что нынешний президент России Владимир Путин не представляет для Запада опасности. Такое мнение выразила экс-помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, ее слова передает агентство National Interest.

Мировая политика некоторых крупных стран показывает их явное желание иметь власть над другими странами. Между тем, некоторые предполагают, что такое положение дел может привести к очередной холодной войне. Тем не менее, политический деятель из США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу считает, что для такого исхода попросту нет предпосылок, так как Россия, ровно как и ее президент Путин, не представляют для Запада опасности. Это она объясняет двумя причинами.

Во-первых, считает политик, разногласия между Вашингтоном и Москвой происходят не на почве идеологического недопонимания. Исходя из слов Бэндоу, Россия не жаждет захвата новых территорий, ее президент взвешивает каждый шаг и не действует бездумно. Другая причина заключается в том, что Россия ведет сдержанную и консервативную политику, а США наоборот, считает, что их солдаты нужны в политических конфликтах всех стран мира.

Ранее СМИ сообщали новость о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позвал российского лидера Владимира Путина на переговоры в Вашингтон.