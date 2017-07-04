Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил корреспондентам о том, что глава США Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным сделал ему предложение о встрече в Вашингтоне. Об этом Ушаков сообщил на брифинге сегодня, 2 апреля, отметив, что это довольно позитивная идея.

Как известно, в марте Трамп совершил телефонный звонок Путину для того, чтобы передать ему поздравления в честь его победы на президентских выборах. Во время данного разговора, президенты двух стран уделили особое внимание вопросам о предстоящей встрече, ведь за долгое время им так и не удалось побеседовать лично.

Так, Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне. По словам Ушакова, это является довольно позитивной идеей, однако когда именно состоится их встреча в настоящий момент остается неизвестным.

Напомним, что по итогам президентской гонки в марте 2018 года, лидером стал Владимир Путин, собрав более 70% голосов.