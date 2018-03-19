МИД Сербии: Мы не торгуем друзьями и не будем высылать российских дипломатов

В МИД Сербии сообщили о том, что из-за дела Скрипаля Лондон оказывал сильное давление на Белград и требовал выслать из страны одного, а то и нескольких российских дипломатов. Как рассказал глава МИД Сербии Ивица Дачич, Белград не привык торговать друзьями и не намерен исполнять требования Лондона.

В ведомстве отметили, что как только начался процесс по делу отравленного в Великобритании экс-главы ГРУ Сергея Скрипаля и Соединенное Королевство приступило к высылке российских дипломатов, со стороны Лондона на Белград оказывалось сильное давление. Британское правительство призывало сербов последовать примеру многих западных стран и выслать с территории государства одного, а лучше всего нескольких, дипломатов РФ.

В ответ на это они всегда получали отказ, так как заявил Дачич, Сербия всегда дорожила дружескими отношениями с Россией и потому не будет "торговать друзьями" и высылать российских дипломатов по прихоти Запада. Дачич отметил, что в первую очередь Сербия заботится о себе и своих интересах, именно поэтому портить отношения с Москвой Белград не намерен.