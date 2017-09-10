Пушков высмеял версию британских следователей об отравлении Скипалей гречкой

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над новой версией отравления Скрипалей в Великобритании. Он отметил, что различные бредовые версии начинают размножаться и рассчитаны они на идиотов.

Не так давно СМИ писали о том, что британские следователи выдвинули еще одну версию по делу покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Так, они отметили, что Скрипали могли отравиться гречневой крупой, привезенной из России. Стоит отметить, что ранее у следствия появлялись и другие интересные версии, такие как нанесение боевого вещества "Новичок" на скамейку, возле которой нашли Скрипалей, в ресторане, на ручке двери и так далее.

Российский сенатор Алексей Пушков не смог оставаться в стороне и удержаться от комментариев по поводу новой версии, выдвинутой следователями. Он отметил, что отравление Скрипалей гречкой, привезенной из России, является еще одной бредовой версией, рассчитанной на идиотов. Пушков предложил британским следователям наконец-то заняться расследованием, а не строить различные фейковые версии произошедшего и запускать их в прессу.