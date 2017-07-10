Трамп-свинья, обозванный глупцом, стал обложкой New York Magazine

Трамп-свинья, обозванный глупцом, стал обложкой американского журнала New York Magazine за апрель. Об этом стало известно из аккаунта Яшара Али в Twitter, который является корреспондентом печатного издания.

В сети появилось изображение свежей обложки журнала New York Magazine, который ежемесячно издается в Соединенных Штатах. Ее разместил в социальной сети Twitter один из корреспондентов печатного издания Яшар Али. Без лишних слов картинка описывает ситуацию в США, какой ее видят сотрудники редакции. Так, на всю страницу обложки York Magazine крупным планом разместили лицо американского президента Дональда Трампа. Вместо человеческого носа ему с помощью фотошопа сделали нос свиньи, что показало нелестное отношение к политике, которую ведет лидер.

Кроме изображения, критикующий характер также носили фразы на главной странице. Прямо с обложки Трампа обозвали глупцом, а также указали на то, что проблемы в государстве идут прежде всего и-за коррупции, которую не пресекает, а наоборот поощряет правительство.