Власти рассказали о льготах, которые будут сохранены за Тулеевым

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло сообщил о том, какие льготы правительство сохранит за бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым после его отставки от занимаемой должности. Отмечается, что документ, сообщающий о присвоенном Тулеевым почетным званием "Народный губернатор", и в настоящий момент продолжает действовать.

Как рассказал Меняйло, Тулееву, согласно действующему документу, каждый месяц будет выплачиваться 50 тысяч рублей. Кроме того, ему будет предоставлен помощник для того, чтобы он осуществлял общественную деятельность, в здании правительства Кемеровской области Тулееву выделят личное помещение со всей необходимой мебелью, техникой и персональным компьютером, который будет подключен к интернету и различным госбазам.

Помимо этого, Тулееву и его супруге в пожизненное пользование будет предоставлено жилое строение в селе Мазурово.