Сенатор Алексей Пушков дал совет Петру Порошенко, украинскому президенту, о перемирии в Донбассе‍. Тот ранее заявил, что "дожал" российского президента Владимира Путина благодаря совместным усилиям с лидерами Германии и Франции.

СМИ передают слова российского политического деятеля Алексея Пушкова. Накануне он дал совет Петру Порошенко относительно того, каким образом следует пытаться добиваться перемирия на Донбассе. Немногим ранее украинский лидер заявил, что он "дожал" Путина, благодаря чему он тоже оставил свою подпись под документом о перемирии, которое, согласно его содержанию, должно вступить в силу уже с 30 марта.

Кроме того, Порошенко отметил, что этого удалось достичь благодаря участию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Между тем, Пушком, комментируя эту фразу, сказал, что эти договоренности не имеют смысла, если на них не согласятся именно на Донбассе. В этом случае, считает российский сенатор, "ни Меркель, ни Волкер не помогут".